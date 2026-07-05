בדמי ימיה ולאחר שחלתה במחלה קשה, הסתלקה לבית עולמה המחנכת הדגולה מרת יעל גלברט ע"ה | המנוחה ע"ה חינכה אלפי בנות בבית הספר 'בית יעקב' ברמת אהרן | בעלה המנהל של ת"ת קרלין סטולין | הותירה 12 ילדים ומאות צאצאים (דיין האמת)חיים רוזנבוים
האם העתיד שחששנו ממנו כבר כאן? סרטון ויראלי חדש מציג רובוט דמוי-אדם שנראה כמי ש"השיב מלחמה" למפעיליו (חדשות בעולם)דני שפיץ
לקראת קיומו של "מרוץ הלילה" שייערך ביום שלישי הקרוב, בעיריית ירושלים מעדכנים כי יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה בעיר במשך שעות רבות | כל הפרטים (בארץ)קובי אטינגר
רוכב אופנוע כבן 60 נפצע קשה הבוקר (07:51) ברחוב נחלת בנימין בתל אביב. הוא מפונה לבית החולים איכילוב במצב קשה, מעורפל הכרה ועם חבלת ראש. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי.קובי רוזן
נבחרת ארגנטינה נחתה במיאמי לקראת השלב המכריע בתחרות הכדורגל העולמית, אך רגע ביזארי אחד בבידוק הביטחוני הצליח לגנוב את כל ההצגה | בזמן שהשחקנים עברו בידוק קפדני, התגלה בתיק חפץ בלתי צפוי לחלוטין שגרם לליאו מסי להתפקע מצחוק מול המצלמות (חדשות בעולם)דני שפיץ
בזמן שהעולם "מתבשל" בטמפרטורות שיא, סין מציגה פתרון שנראה דמיוני | האם "גשם מלאכותי" שיורד מהגגות הוא הסוף למזגנים היקרים ולחום המעיק? (חדשות בעולם)דני שפיץ
בטקס האשכבה של עלי ח'אמינאי בטהרן נכחו הבוקר, לצד ההנהגה האיראנית הבכירה, שלושה מתוך ארבעת בניו: מוצטפא (הבכור), מסעוד ומיסאם. המונים הגיעו לתפילת האשכבה בבית התפילה הייעודי בבירה האיראנית.קובי אטינגר
עשרות ראשי רשויות ממפלגות שונות חתמו על קריאה שלא לבטל את מינויו של יהודה אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל, ברקע הדיון היום בבג"ץ בעתירה לביטול המינוי. בין החותמים: יו"ר מרכז המועצות האזוריות שי חג'ג', יו"ר פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות יאסר גדבאן, ראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן, ראש המועצה האזורית אשכול מיכל עוזיהו, יו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ, וראשי רשויות מעוטף עזה, קו העימות בצפון וערים במרכז.כיכר השבת
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