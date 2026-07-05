עשרות ראשי רשויות ממפלגות שונות חתמו על קריאה שלא לבטל את מינויו של יהודה אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל, ברקע הדיון היום בבג"ץ בעתירה לביטול המינוי. בין החותמים: יו"ר מרכז המועצות האזוריות שי חג'ג', יו"ר פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות יאסר גדבאן, ראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן, ראש המועצה האזורית אשכול מיכל עוזיהו, יו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ, וראשי רשויות מעוטף עזה, קו העימות בצפון וערים במרכז.

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