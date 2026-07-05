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ביום שלישי - שיבושי תנועה קשים ברחובות ירושלים | כל הפרטים

לקראת קיומו של "מרוץ הלילה" שייערך ביום שלישי הקרוב, בעיריית ירושלים מעדכנים כי יחולו שינויים בהסדרי התנועה והחניה בעיר במשך שעות רבות | כל הפרטים (בארץ)

מרוץ בירושלים | ארכיון | צילום: צילום: Mendy Hechtman/Flash90
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ראשי רשויות רבים קורא לבג"ץ שלא לבטל את מינוי אליהו לרשות מקרקעי ישראל

עשרות ראשי רשויות ממפלגות שונות חתמו על קריאה שלא לבטל את מינויו של יהודה אליהו למנהל רשות מקרקעי ישראל, ברקע הדיון היום בבג"ץ בעתירה לביטול המינוי. בין החותמים: יו"ר מרכז המועצות האזוריות שי חג'ג', יו"ר פורום ראשי הרשויות הדרוזיות והצ'רקסיות יאסר גדבאן, ראש עיריית קריית שמונה אביחי שטרן, ראש המועצה האזורית אשכול מיכל עוזיהו, יו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ, וראשי רשויות מעוטף עזה, קו העימות בצפון וערים במרכז.

כיכר השבת
08:04

על רקע אזהרות ראש השב"כ זיני מפלישה וטבח בעיר אילת: החות'ים פרסמו סרטון מאיים חדש | תיעוד

ארגון הטרור החות'י מפרסם סרטון מאיים חדש לעבר ישראל | בסרטון תועדו אימוני המחבלים מכוחות קרקעיים ומערך מנהרות רחב • ברקע נשמע נאום מנהיג החות'ים נגד המצור האמריקאי-סעודי | הסרטון נפתח בפסוק קוראני הקורא למערכה | הסרטו מגיע על רקע אזהרת ראש השב"כ מפלישה וטבח באילת (צבא)

דוד הכהן
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ביום שלישי - שיבושי תנועה קשים ברחובות ירושלים | כל הפרטים | כיכר השבת