מרד מכונות או פרסומת מבריקה? סרטון הרובוט התוקף משגע את הרשת

נבחרת ארגנטינה נחתה במיאמי לקראת השלב המכריע בתחרות הכדורגל העולמית, אך רגע ביזארי אחד בבידוק הביטחוני הצליח לגנוב את כל ההצגה | בזמן שהשחקנים עברו בידוק קפדני, התגלה בתיק חפץ בלתי צפוי לחלוטין שגרם לליאו מסי להתפקע מצחוק מול המצלמות (חדשות בעולם)

דני שפיץ