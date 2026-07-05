פשיטה דרמטית: 19 נעצרו ו-2 חוסלו | איראן מאשימה את ישראל

סרטון ויראלי חדש חושף את הרגע המותח שבו כלב רחרוח משטרתי מסמן מטרה, ומוכיח שהחושים שלו חדים יותר מכל טכנולוגיה (חדשות בעולם)דני שפיץ
תושבים ברצועה לא מסתירים את עמדתם: "נמשיך להילחם עד טיפת הדם האחרונה" | צפו בתיעודים שמציבים סימן שאלה גדול על הדיבורים על "הסדר" עם חמאס (העולם הערבי)משה אריה
חשוד נפצע קשה מירי משטרה ברחוב השקמה בבת ים. חובשי איחוד הצלה בני מזרחי, רועי מורר וניר דורפמן העניקו לו סיוע רפואי בזירה, והוא פונה למרכז הרפואי וולפסון בחולון במצב קשה.קובי רוזן
שוטרי מחוז ירושלים עצרו בנתב"ג צעיר בשנות ה-20 לחייו, החשוד המרכזי בהחבאת מצבור ענק שנגנב מצה"ל, ונחשפו בסוף השבוע בתוך חללי משחקים של ילדים בבית מגורים בבירה | הבלשים המתינו לחשוד ישירות בשרוול המטוס עם נחיתתו, והוא הועבר לחקירה בחשד לעבירות נשק חמורות | צפו (בארץ)קובי רוזן
ראש הממשלה הכחיש נמרצות במהלך ישיבת הממשלה את הדיווחים, לפיהם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ביקש מישראל להימנע מהפעולה החשובה | הגדיר את הפרסומים כ"פייק ניוז" מוחלט, והבהיר כי נושא זה כלל לא עלה בשיחותיהם (צבא וביטחון)יאיר טוקר
ילד בן 6 נפגע הצהריים (13:13) מרכב בדרך שמשון בבאר שבע. הילד מפונה לבית החולים סורוקה במצב בינוני עם חבלת ראש. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי במקום.קובי רוזן
פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד ליאור אליאס (23) מנתיבות בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. אליאס נתפס לפני מספר שבועות כשהוא מוביל אקדח גלוק טעון במחסנית עם שישה כדורים וכדור נוסף בקנה, בעת שנסע ברכב ברחוב אלי כהן באשקלון. שוטרים שעצרו את הרכב מצאו את הנשק מוסלק בתא דלת הנוסע, לצד בגדים להחלפה וקסדת אופנוע. הפרקליטות הגישה בקשת מעצר עד תום ההליכים, תוך שהיא מציינת כי החזקת הנשק במצב מוכן להפעלה מיידית מלמדת על נכונות לעשות בו שימוש.קובי אטינגר
בעוד איראן מתאבלת על מות מנהיגה העליון, דמיטרי מדבדב הגיע לביקור רשמי בטהראן שהסתיים בדרמה דיגיטלית חסרת תקדים (חדשות בעולם)דני שפיץ
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