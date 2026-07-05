פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד ליאור אליאס (23) מנתיבות בבית המשפט המחוזי בבאר שבע. אליאס נתפס לפני מספר שבועות כשהוא מוביל אקדח גלוק טעון במחסנית עם שישה כדורים וכדור נוסף בקנה, בעת שנסע ברכב ברחוב אלי כהן באשקלון. שוטרים שעצרו את הרכב מצאו את הנשק מוסלק בתא דלת הנוסע, לצד בגדים להחלפה וקסדת אופנוע. הפרקליטות הגישה בקשת מעצר עד תום ההליכים, תוך שהיא מציינת כי החזקת הנשק במצב מוכן להפעלה מיידית מלמדת על נכונות לעשות בו שימוש.

קובי אטינגר