כיכר השבת
מבזקהמרדף הלילי, התושייה והשוד

התיעוד שמעורר סערה: התנפל על חסיד מאחור - וניסה לשלוף בכוח את כובע השטריימל מראשו

תיעוד מקומם ממונטריאול שבקנדה מציג רגעי חרדה בליל השבת האחרונה, כאשר אנטישמי חטף שטריימלים מראשיהם של חובשי פנים חסידיים | לאחר מספר ניסיונות כושלים שתועדו במצלמות הצליח התוקף לשדוד שני שטריימלים מחסידים אחרים ונמלט מהזירה. הקהילה היהודית המקומית שרויה בדאגה, והמשטרה פתחה בחקירה בניסיון לאתר את החשוד (אקטואליה, חרדים)

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דני שפיץ
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