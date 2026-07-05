כתב אישום נגד תושב נתיבות שנתפס עם אקדח טעון באשקלון

תושבים ברצועה לא מסתירים את עמדתם: "נמשיך להילחם עד טיפת הדם האחרונה" | צפו בתיעודים שמציבים סימן שאלה גדול על הדיבורים על "הסדר" עם חמאס (העולם הערבי)

משה אריה