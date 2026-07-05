כיכר השבת
מבזקעימות ברשות השניה

קרב על שקיפות: ערוץ 14 נקנס ב-75 אלף שקל

הרשות השנייה הטילה קנס כספי משמעותי על ערוץ 14 בבעלות יצחק מירילשוילי, לאחר שהנהלת הערוץ סירבה בעקביות להעביר נתוני הכנסות לשנת 2025. במכתב חריף הודגש כי מדובר בהתעלמות בוטה מהנחיות ודרישות הרשות השנייה (עיתונות)

ערוץ 14 | צילום: צילום: Yonatan SIndel/Flash90
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מבזקים נוספים

18:17

נתניהו מגיב ל'פוקס' למתקפה של ואנס: "אני לא מסכים עם כל מה שהוא אומר" 

ראש הממשלה נתניהו התראיין לרשת 'פוקס' ניוז והתייחס בין היתר לטענת סגן הנשיא ג'יי די ואנס, לפיה לישראל אין חברים מלבד ארה"ב | נתניהו התייחס גם לחילוקי הדעות עם הנשיא בעצמו (מדיני) 

כיכר השבת
18:16

נתניהו מגיב בראיון ל'פוקס' למתקפה של ואנס: "אני לא מסכים עם כל מה שהוא אומר" 

ראש הממשלה נתניהו התראיין לרשת 'פוקס' ניוז והתייחס בין היתר לטענת סגן הנשיא ג'יי די ואנס, לפיה לישראל אין חברים מלבד ארה"ב | נתניהו התייחס גם לחילוקי הדעות עם הנשיא בעצמו (מדיני) 

כיכר השבת
18:06

“עברנו שבת של גיהנום, האוכל התקלקל”: מחדל בטיחותי חמור מסעיר את תושבי העיר החרדית

עשרות משפחות ברחוב רבי עקיבא במודיעין עילית נותרו במהלך השבת שעות ארוכות ללא אספקת חשמל ובחום כבד | התושבים הזועמים מציגים תיעודים מדאיגים של כבלי חשמל פיראטיים ועמודים הנוטים ליפול, ומזהירים מפני אסון בטיחותי חמור, במיוחד ימים ספורים לאחר הטרגדיה הקשה שבה נהרג הילד מוישי גלנסקי ז"ל באותו הרחוב: "עברנו שבת של גיהנום" (אקטואליה, חרדים)

קובי ישראל
17:55

גבר בן 30 נפצע בינוני באירוע אלימות בעפולה

גבר כבן 30 נפצע הערב (17:32) באירוע אלימות ברחוב עומר בעפולה. הפצוע סובל מפציעות חודרות ומפונה לבית החולים העמק במצב בינוני. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי במקום.

קובי רוזן
17:48

רגע טלוויזיוני ענק: טראמפ צפה בעצמו צופה בעצמו... | צפו בתיעוד המדהים

רגע טלוויזיוני ענק נצפה אתמול ברשת האמריקנית פוקס ניוז, כאשר נראתה דמותו של טראמפ צופה בטלוויזיה - באותו ערוץ בדיוק שצילם אותו באותם רגעים | התוצאה: בשידור נראה טראמפ צופה בעצמו כשהוא צופה בעצמו...וכו' | צפו בתיעוד המדהים (מעניין) 

כיכר השבת
17:39

"אם זה היה קורה בפריז?": יאיר גולן "מזועזע" שהעיפו כיפה לפעיל שלו | צפו

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן התייחס בוועידת 'ישראל היום' לאירוע בשבוע שעבר במהלכו תקף אדם פעיל שלו חובש כיפה | לפי התיאור של גולן, אדם העיף כיפה של פעיל הדמוקרטים | "אם זה היה קורה בפריז או בניו יורק?" (פוליטי) 

כיכר השבת
17:19

הדרך המקורית בה ניסה תושב באר שבע לשדוד סניף בנק - וכך זה הסתיים 

כתב אישום הוגש נגד תושב באר שבע שניסה לשדוד בנק באמצעות מילוי מצתים | הנאשם חיבר בלוני גז קטנים בסרט בידוד כדי ליצור חזות של מטען חבלה | העובדים הזעיקו משטרה - כך הסתיים השוד (חדשות)

כיכר השבת
17:12

חזבאללה תוקף את הסכם המסגרת: "כתב כניעה המעניק חסינות לישראל"

חבר הפרלמנט הלבנוני מטעם חזבאללה, חסין אלחאג' חסן, תקף את הסכם המסגרת עם ישראל וכינה אותו "הסכם השפלה וחרפה". לטענתו, סעיף 13 בהסכם קובע הפסקת כל הפעולות העוינות בזירות המדיניות או המשפטיות הבינלאומיות, ובכך מעניק לישראל ולמנהיגיה חסינות מפני הליכים משפטיים בגין פשעים נגד לבנונים. חסן הוסיף: "הסכם זה הוא כתב כניעה וכתם חרפה על מצחו של כל מי שחתם עליו או קידם אותו".

קובי אטינגר
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