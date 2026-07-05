יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן התייחס בוועידת 'ישראל היום' לאירוע בשבוע שעבר במהלכו תקף אדם פעיל שלו חובש כיפה | לפי התיאור של גולן, אדם העיף כיפה של פעיל הדמוקרטים | "אם זה היה קורה בפריז או בניו יורק?" (פוליטי)

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