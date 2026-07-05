כוחות עוצבת הקומנדו זיהו היום חוליית מחבלים מחיזבאללה שפעלה על אופנועים במרחב אל עקידה, סמוך למרחב הביטחוני בו פועלים כוחות צה"ל. פעילות המחבלים היוותה איום על הכוחות, וצה"ל תקף את החוליה. כך נמסר מדובר צה"ל.

קובי אטינגר