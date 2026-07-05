כיכר השבת
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מזכיר הממשלה מכחיש: "לא קראנו שלא לציית לבג"ץ"

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מבזקים נוספים

21:30

הרב במפגש נדיר באבו גוש: "באתי לבקש מחילה מהרופאים הערבים"

​במפגש מיוחד שהובילו עו"ד עמית חדד וראש מועצת אבו גוש לשעבר עיסא ג'אבר, ביקש הרב שמואלי סליחה מצוותי הרפואה הערבים: "הדברים נאמרו בשעת כאב וסערת רגשות, הם אינם משקפים את דרכי" (בארץ)

כיכר השבת
21:24

היועמ"שית: החלטת הממשלה נגד בג"ץ היא ניסיון חמור לסכל פסיקות

היועצת המשפטית לממשלה הגיבה להחלטת הממשלה להתנגד לפסיקת בג"ץ וקבעה כי מדובר ב"ניסיון נוסף וחמור לסיכול החלטות בג"ץ". לדבריה, הדבר חותר תחת עקרונות יסוד של שלטון חוק במדינה דמוקרטית.

כיכר השבת
21:17

היועמ"שית הגיבה בסערה לאחר שהממשלה פסקה נגד בג"ץ

סערה התעוררה לאחר שהממשלה אישרה פה אחד החלטה שלא להכיר בפסיקת בג"ץ בעניין הרשות השנייה | המשנה ליועמ"ש תקף: "ניסיון חמור לסכל החלטות ביהמ"ש" | גם היועמ"שית הגיבה (משפט)

משה בשן
21:08

חוק ועדת החקירה הלאומית יעלה מחר לקריאה ראשונה

הצעת החוק להקמת ועדת חקירה לאומית של ח״כ אריאל קלנר צפויה לעלות מחר להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת, כשלושה שבועות לאחר שאושרה לקריאה ראשונה בוועדת חוקה. לפי קלנר, ההצעה צפויה לזכות גם בתמיכת המפלגות החרדיות. המהלך מגיע ברקע החלטת בג״ץ שבלמה חלק מבדיקת מבקר המדינה היוצא מתניהו אנגלמן בנוגע למחדלי 7 באוקטובר והורתה על גניזת חלק מעבודת הביקורת.

קובי ישראל
21:00

בהתאסף ראשי עם; גדולי ישראל התייצבו לימינו של ראש הישיבה

כינוס גדולי הדור במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי מאיר צבי ברגמן לקראת מגבית "מסרתי נפשי" למען קיום בית מדרשו - ישיבת רשב"י בבני ברק (חרדים)

חיים רוזנבוים
20:42

צה"ל תקף חוליית חיזבאללה על אופנועים במרחב אל עקידה

כוחות עוצבת הקומנדו זיהו היום חוליית מחבלים מחיזבאללה שפעלה על אופנועים במרחב אל עקידה, סמוך למרחב הביטחוני בו פועלים כוחות צה"ל. פעילות המחבלים היוותה איום על הכוחות, וצה"ל תקף את החוליה. כך נמסר מדובר צה"ל.

קובי אטינגר
20:35

"תהיו קנאים לקריאת שמע" ראש הישיבה נגד הפגנות הגיוס | מעייריב

מצור תקציבי ומשפטי על הישיבות הקטנות שחוששות מקריסה, יולי אדלשטיין מקים מפלגה ברקע המשבר עם החרדים |ביקורת ליטאית חריפה נגד המחאות ברחובות והתפילה החסידית (מעייריב)

איצלה כץ
20:31

המחבלים נכנסו לבניין - צה"ל הוריד אותו על ראשם | תיעוד 

תיעוד חדש שמגיע מלבנון מציג את הרגע בו אותרו שני מחבלי חיזבאללה שאיימו על הכוחות בשטח | במהלך מהיר התקבלה ההחלטה להוריד את הבניין על שני המחבלים שנצפו זמן קצר קודם לכן נכנסים אליו | צפו בתיעוד (צבא) 

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