צה"ל תקף חוליית חיזבאללה על אופנועים במרחב אל עקידה

תיעוד חדש שמגיע מלבנון מציג את הרגע בו אותרו שני מחבלי חיזבאללה שאיימו על הכוחות בשטח | במהלך מהיר התקבלה ההחלטה להוריד את הבניין על שני המחבלים שנצפו זמן קצר קודם לכן נכנסים אליו | צפו בתיעוד (צבא)

כיכר השבת