בן גביר לעג ל"זעזוע" של היועמ"שית: "האירוניה התאבדה"

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב להודעת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. "אותה גלי בהרב מיארה שהפעילה את השב"כ כדי לעקוב אחריי, טוענת שהממשלה חותרת תחת עקרונות יסוד של שלטון החוק", אמר. בן גביר הוסיף: "אנחנו נשלים את הרפורמה המשפטית במלואה, ואת תהיי זו שתתן את הדין על התפירה, האכיפה הבררנית הפושעת והחתירה תחת שלטון החוק".

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