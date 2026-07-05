המשטרה מבקשת את עזרת הציבור בחיפושיה אחר הנעדר שלמה אמזלג (70) תושב עתניאל | הנעדר הנו דמנטי ועל כן קיים חשש שלא יתמצא במרחב בו ישהה (בארץ)כיכר השבת
גבר כבן 30 נפצע הערב (23:09) באירוע אלימות ברחוב יפו בירושלים. הפצוע סובל מפציעות חודרות והוא מעורפל הכרה. צוותי מד"א מפנים אותו לבית החולים שערי צדק במצב קשה.קובי רוזן
טכנולוגיות דיפ־פייק בזמן אמת מאפשרות לנוכלים להתחזות ליורש העצר של דובאי בשיחות וידאו משכנעות במיוחד | קורבנות מאבדים חסכונות של שנים, בעוד הרשויות מתקשות להדביק את קצב ההונאה (בעולם)אבישי לוי
מעמד קבלת פנים חגיגי נערך בעמנואל לכבוד שחרורו של הרב משה מרדכי דובדבני שנכלא בשל סירובו להתגייס | רבנים ומאות משתתפים בטקס (בארץ)קובי ישראל
עומסי ענק חסרי תקדים בדרך למושב עג'ור להילולת הצדיק האלוקי • נשים וילדים צועדים קילומטרים ברגל: "אנשים עומדים שעות בכבישים, המשטרה אובדת עצות" • חניוני הענק שהוכשרו קרסו לחלוטין • דובר ההילולא, הרב ישי יפת, בפנייה דחופה להמונים: "אל תגיעו הערב, הישמעו להנחיות" • כל הפרטים מההילולא השלישית בגודלה בישראל (חרדים)חיים רוזנבוים
כוחות צה"ל עיכבו היום עשרות אזרחים ישראלים שניסו לחצות את הגבול לשטח סוריה. הכוחות קפצו לנקודה ומנעו את החצייה, והמעוכבים הועברו לטיפול משטרת ישראל. צה"ל גינה בתוקף את הניסיון והדגיש כי מדובר באירוע חמור המהווה עבירה פלילית המסכנת את כוחות הצבא והאזרחים.ב. ניסני
השר לביטחון לאומי תוקף בחריפות את היועמ"שית בעקבות הצהרת הממשלה נגד פסיקת בג"ץ | "אנחנו נשלים את הרפורמה המשפטית במלואה" (משפט)משה בשן
עיתון א-שרק אלאווסט מדווח כי חמאס נוטה להכריז על פירוק ממשלתה ברצועת עזה בימים הקרובים. המהלך נועד לאפשר לוועדה לניהול הרצועה, שהוקמה מכוח החלטת מועצת השלום של טראמפ, להתחיל למלא את תפקידה. עם זאת, סביר להניח שהפירוק יהיה סמלי בלבד וחמאס תמשיך לשלוט מאחורי הקלעים. מטרת המהלך עשויה להיות הפעלת לחץ בינלאומי על ישראל להימנע ממבצע צבאי ולקדם נסיגה משטחים ברצועה.קובי אטינגר
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