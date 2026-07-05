עיתון א-שרק אלאווסט מדווח כי חמאס נוטה להכריז על פירוק ממשלתה ברצועת עזה בימים הקרובים. המהלך נועד לאפשר לוועדה לניהול הרצועה, שהוקמה מכוח החלטת מועצת השלום של טראמפ, להתחיל למלא את תפקידה. עם זאת, סביר להניח שהפירוק יהיה סמלי בלבד וחמאס תמשיך לשלוט מאחורי הקלעים. מטרת המהלך עשויה להיות הפעלת לחץ בינלאומי על ישראל להימנע ממבצע צבאי ולקדם נסיגה משטחים ברצועה.

קובי אטינגר