בעוד רבבות מתייפחים על מותו של "המנהיג העליון", קני הרובים שעל הגגות מזכירים לעולם את האמת המרה - אלו אותם הצלפים שרק בינואר האחרון הפכו את רחובות טהראן לשדה קטל, וכעת הם ה"מגינים" של מסע הלוויה (חדשות בעולם)

דני שפיץ