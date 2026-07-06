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טראמפ יגיע מחר לפסגת נאט"ו באנקרה — ביקור אמריקאי ראשון מזה 11 שנה

מחר תיפתח פסגת נאט"ו באנקרה שבטורקיה, והנשיא טראמפ צפוי להגיע ולהשתתף בה. זהו ביקור ראשון של נשיא אמריקאי בטורקיה מזה 11 שנה. על הפרק: עסקת מכירת מטוסי F-35 ומנועים למטוסי קרב לטורקיה. לימוזינות נשיאותיות ומטוסי מטען עם ציוד כבר הגיעו לאנקרה לקראת הביקור.

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סערת אלימות המשטרה: הבטחות הח"כים התפוגגו, הדיון בכנסת "נקבר" בוועדה

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הלם: השחקן ביצע עבירה חמורה ועף - טראמפ הרים טלפון והחזיר אותו

במה שנראה כהתערבות בוטה במיוחד מצד נשיא ארה"ב, בניו יורק טיימס מדווח על אירוע חריג במסגרתו שחקן כדורגל שסולק לצמיתות מטורניר המתקיים בימים אלו, הוחזר לשחק בעקבות לחץ אישי של נשיא ארה"ב | המדינות היריבות בוחנות צעדים משפטיים (חדשות) 

יוסי נכטיגל
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נעצרו שני חשודים ברצח הכפול ברמת הגולן לאחר מרדף וחילופי ירי

בלשי המשטרה במחוז צפון עצרו הלילה שני חשודים מרכזיים ברצח הכפול שהתרחש ברמת הגולן. במהלך הפעילות הסמויה ביישוב ירכא, הבחינו הבלשים ברוכב אופנוע שביצע ירי לעבר אדם אחר ופצע אותו באורח קשה. הבלשים פתחו במרדף תוך ביצוע ירי, עצרו את החשוד וזיהו אותו כמבוקש ברצח הכפול. באופנוע הגנוב נתפס אקדח מסוג גלוק. חשוד שני נעצר בפעילות נוספת במקום ברכב מבצעי. המפכ"ל דני לוי: "הפעילות היא דוגמה מופתית לנחישות, אומץ לב וחתירה למגע".

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נחמן ברוך יצא להילולה במושב עג'ור ומאז אבדו עקבותיו • המשטרה פונה לציבור בבקשה דחופה לסייע באיתור | כל היודע מתבקש לפנות למוקד 100 (חדשות חרדים)

דוד הכהן
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