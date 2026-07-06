משרד הבריאות מזהיר את הציבור מפני צריכת המוצר "שמן זית הכפר דאלית אל כרמל" המיוצר על ידי משק הגליל במג'אר. בדיקות המשרד העלו כי היצרן אינו מוכר למשרד הבריאות ומקור השמן אינו ידוע. המשרד קורא לציבור לרכוש מוצרי מזון רק ממשווקים מורשים וממקורות מוכרים, וימשיך לאתר מקרים של הונאה במזון כגון זיופי שמן זית.יוסי נכטיגל
שלושה שבועות אחרי התיעודים המזעזעים של שוטרים מכים ומפשיטים מפגינים חרדים בכביש גהה, מתברר כי ההבטחות של המפלגות החרדיות נשארו על הנייר | בעוד ההצעה של מקלב להקמת ועדת חקירה הוסרה במפתיע, הדיון של בן צור תקוע בוועדה לביטחון לאומי (חרדים)יוני גבאי
כמנהגו בקודש: רגע לפני שהמריא במטוס פרטי לעיירת הנופש בניו המפשייר, עלה האדמו"ר מסאטמר להיכל הישיבה והותיר את הבחורים עם קושיה עצומה בגמרא • אל האדמו"ר התלווה חתנו הרה"צ רבי שמעון זאב מייזליש • ומי קיבל את פניו ביעד? (חסידים)חיים רוזנבוים
בעוד רבבות מתייפחים על מותו של "המנהיג העליון", קני הרובים שעל הגגות מזכירים לעולם את האמת המרה - אלו אותם הצלפים שרק בינואר האחרון הפכו את רחובות טהראן לשדה קטל, וכעת הם ה"מגינים" של מסע הלוויה (חדשות בעולם)דני שפיץ
בשעה 07:12 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב איילון על רכב שהתהפך סמוך לניל"י. חובשים ופראמדיקים של מד"א בשיתוף כוח רפואה של צה"ל מעניקים טיפול רפואי לגבר בן 29 עם חבלה רב מערכתית. הנפגע פונה במסוק לבית החולים הדסה עין כרם במצב קשה.קובי רוזן
במה שנראה כהתערבות בוטה במיוחד מצד נשיא ארה"ב, בניו יורק טיימס מדווח על אירוע חריג במסגרתו שחקן כדורגל שסולק לצמיתות מטורניר המתקיים בימים אלו, הוחזר לשחק בעקבות לחץ אישי של נשיא ארה"ב | המדינות היריבות בוחנות צעדים משפטיים (חדשות)יוסי נכטיגל
בלשי המשטרה במחוז צפון עצרו הלילה שני חשודים מרכזיים ברצח הכפול שהתרחש ברמת הגולן. במהלך הפעילות הסמויה ביישוב ירכא, הבחינו הבלשים ברוכב אופנוע שביצע ירי לעבר אדם אחר ופצע אותו באורח קשה. הבלשים פתחו במרדף תוך ביצוע ירי, עצרו את החשוד וזיהו אותו כמבוקש ברצח הכפול. באופנוע הגנוב נתפס אקדח מסוג גלוק. חשוד שני נעצר בפעילות נוספת במקום ברכב מבצעי. המפכ"ל דני לוי: "הפעילות היא דוגמה מופתית לנחישות, אומץ לב וחתירה למגע".קובי רוזן
נחמן ברוך יצא להילולה במושב עג'ור ומאז אבדו עקבותיו • המשטרה פונה לציבור בבקשה דחופה לסייע באיתור | כל היודע מתבקש לפנות למוקד 100 (חדשות חרדים)דוד הכהן
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