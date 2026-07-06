הסיוט של האיראנים: התיעוד המצמרר של הצלפים מהלוויית חמינאי

שלושה שבועות אחרי התיעודים המזעזעים של שוטרים מכים ומפשיטים מפגינים חרדים בכביש גהה, מתברר כי ההבטחות של המפלגות החרדיות נשארו על הנייר | בעוד ההצעה של מקלב להקמת ועדת חקירה הוסרה במפתיע, הדיון של בן צור תקוע בוועדה לביטחון לאומי (חרדים)

יוני גבאי