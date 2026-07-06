מקורות לבנוניים מדווחים על 3 הרוגים בתקיפת כטב"ם ישראלי על רכב בכפר נבטיה אלפוקא שבדרום לבנון. התקיפה בוצעה למרגלות רכס עלי א-טאהר בנפת נבטיה. הדיווח טרם אושר באופן רשמי.קובי אטינגר
ועדת החינוך אישרה לקריאה שנייה ושלישית הצעת חוק שתאפשר למוסדות להשכלה גבוהה לפתוח מסלולי לימוד נפרדים לנשים ולגברים גם בתארים מתקדמים (חדשות)קובי ישראל
עיירת חוף מרוחקת באוסטרליה נקלעה לדרמה עם הופעתם של שישה חפצים כדוריים ומבריקים | כוחות החירום הקימו אזור הגנה מחשש להימצאות חומרים רעילים | סוכנות החלל הרשמית פתחה בחקירה מיוחדת - ואלו הממצאים (חדשות)כיכר השבת
בוועידת "ישראל היום", חשף הפוליטיקאי הלוחמני יאיר גולן צד אישי שנותר עד כה הרחק מאור הזרקורים | מהו המנהג הקבוע של הפוליטיקאי בערב שבת ואיך הוא מגדיר את הקשר שלו ליהדות? (חדשות בארץ)דני שפיץ
מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, הזהיר בפורום ראשון של מנכ"לי משרדי הממשלה, שיזמה מנהלת המרחב המזרחי במשרד כי "המרחב המזרחי, בהיותו הגבול היבשתי הארוך של מדינת ישראל הוא תורפה ביטחונית" | משרד הביטחון מקדם הקמת כ-40 נקודות יישוב חדשות לאורך הגבול המזרחי שבהן יתגוררו אזרחים נושאי נשק (חדשות)ב. ניסני
בת"ת 'מתיבתא' בבני ברק, שבנשיאות הפוסק הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, רבה של מערב העיר, חגגו ילדי הגיל הרך את מסיבת החומש | במעמד המרגש השתתפו גלריה מכובדת של רבנים רמי מעלה, ביניהם האדמו"רים מדעעש, אלכסנדר, ביאלה ב"ב, ראחוב וקאלשיץ, שצאצאיהם מתחנכים במוסד | כמו כן השתתף במעמד, ראש עיריית בני ברק וסגניו | בסיום המעמד, פצח הרב במחול סוער עם ראש העיר בין מעגלי הילדים (חרדים)חיים רוזנבוים
משרד החינוך מסדיר בחוזר מנכ”ל לראשונה את הנחת התפילין בבתי הספר הממלכתיים | המדיניות החדשה מבטיחה את האפשרות לכל תלמיד המבקש להניח תפילין לעשות זאת | שר החינוך, יואב קיש: "הנחת תפילין במדינת היהודים היא לא נושא למחלוקת או לפרשנויות מקומיות. היא זכות יסוד, מסורת בסיסית וגאווה לאומית" (חדשות)קובי אטינגר
בשעה 5:30 בבוקר, נפרצו שערי ה"מבצר" של אמנות הקריסטל הצרפתית כשהאזעקות דממו וחברת האבטחה כשלה בתפקידה, נותרה רק עובדת ניקיון אחת מול חדר תכשיטים ריק ושברי זכוכית שמעידים על השוד המושלם (חדשות בעולם)דני שפיץ
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