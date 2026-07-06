ממלכה בקריסה? תיעוד מזעזע מבריטניה שוטרים הוכו באלה של עצמם

בת"ת 'מתיבתא' בבני ברק, שבנשיאות הפוסק הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, רבה של מערב העיר, חגגו ילדי הגיל הרך את מסיבת החומש | במעמד המרגש השתתפו גלריה מכובדת של רבנים רמי מעלה, ביניהם האדמו"רים מדעעש, אלכסנדר, ביאלה ב"ב, ראחוב וקאלשיץ, שצאצאיהם מתחנכים במוסד | כמו כן השתתף במעמד, ראש עיריית בני ברק וסגניו | בסיום המעמד, פצח הרב במחול סוער עם ראש העיר בין מעגלי הילדים (חרדים)

חיים רוזנבוים