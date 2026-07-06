צפו בתיעוד; כשראש העיר פצח במחול עם רבה של מערב בני ברק 

משרד החינוך מסדיר בחוזר מנכ”ל לראשונה את הנחת התפילין בבתי הספר הממלכתיים | המדיניות החדשה מבטיחה את האפשרות לכל תלמיד המבקש להניח תפילין לעשות זאת | שר החינוך, יואב קיש: "הנחת תפילין במדינת היהודים היא לא נושא למחלוקת או לפרשנויות מקומיות. היא זכות יסוד, מסורת בסיסית וגאווה לאומית" (חדשות)

קובי אטינגר