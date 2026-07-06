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מי כובד בסידור קידושין ומי בברכה אחריתא? המונים בשמחת בית אבוחצירא

בשבוע שעבר נחגגה בעוז שמחת נישואי החתן, נכד האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא, בן לחתנו הגאון רבי יוסף חיים פרץ, מחשובי הרבנים בקריית אתא – עם הכלה, בת הרב מרדכי אגאי | בסידור קידושין כובד סב החתן, האדמו"ר רבי דוד, ובברכה אחרונה כובד אחיו, האדמו"ר רבי יקותיאל אבוחצירא | בשמחה השתתפו רבנים רמי מעלה לצד קהל רב (חרדים)

שמחת נישואי נכד האדמו"ר רבי דוד אביחצירא | צילום: צילום: נ.א.
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כיכר השבת
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נעצרו 4 חשודים בגניבת סיגריות מוברחות בשווי 26 מיליון ש"ח

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קובי רוזן
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בפעם השנייה ביממה: נתניהו מתראיין ל'פוקס' - ומזהיר את טראמפ מארדואן

ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין גם היום לרשת 'פוקס ניוז', והתייחס בדבריו לאיום האיראני והיחס לטורקיה | נתניהו אמר כי טרם ניתנה ההזדמנות לעם האיראני להסיר מעליו את שלטון הטרור | "אני לא חושב שאיראן יכולה להיות חברה של ארה"ב", אמר נתניהו ברקע המגעים בין ארה"ב לאיראן (חדשות) 

ישראל גראדווהל
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מי כובד בסידור קידושין ומי בברכה אחריתא? המונים בשמחת בית אבוחצירא | כיכר השבת