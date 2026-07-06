צעיר בן 18 במצב קשה לאחר נפילה מגובה בערד

עדות מטלטלת מרכסים: הבחור פוצץ במכות, אבל פחד להזעיק משטרה כי הוא עריק |1,001 ימים לטבח: ראיון נוקב עם צלם העיתונות זיו קורן על תיעוד הזוועות והטעות של התקשורת | "אי אפשר להסתיר את האמת כי זה מקלקל את הקפה" | וגם: פנינת הדף היומי עם הרב אסף רצון | צפו (דבר ראשון)כיכר השבת
הצהרות ותוכניות לקראת הבחירות: יו"ר ישראל ביתנו ליברמן אמר היום כי הליכוד יכולה להיות שותפה בממשלה הבאה, אך נתניהו עצמו לא יכול להיות שותף | יו״ר הדמוקרטים, האלוף (במיל), יאיר גולן, הודיע כי כלל חברי הקואליציה הנוכחים אינם יכולים להיות שותפים בעתיד (פוליטי)יוני גבאי
צוות של חברת החשמל, שהגיע לבצע עבודות לתיקון תקלה, נתקל בנחש צפע גדול במיוחד שזחל על גבי כבלי החשמל | עם זיהוי הנחש הופסקה העבודה באופן מיידי, כחלק מנוהלי הבטיחות | העובד ששהה על במת ההרמה ירד לקרקע ללא פגע, ובמקביל הוזעק למקום לוכד נחשים | צפו בתיעוד (בארץ)מישאל לוי
במעמד הוד פיארו השבוע גדולי ישראל את שולחן הכבוד במסיבת החומש של תלמוד התורה 'מוסדי עולם' בשכונת רמות בירושלים, כסבים נרגשים • המלמדים העתירו במערת המכפלה, וההורים רקדו עם חומשים בידיהם (חרדים)חיים רוזנבוים
לשכת ההסברה של חמאס הודיעה היום רשמית כי ועדת החירום הממשלתית תפורק, והיו"ר הודיע על התפטרותו לקראת העברת ניהול הרצועה לידי ועדת הטכנוקרטים לכאורה | בישראל אמרו כי מדובר "בלא יותר מספין חסר משמעות ותרגיל למשיכת זמן" | לדברי בכירים, "המהלך נועד לאפשר את כניסת הוועדה בתנאים שנוחים לחמאס, שממשיך לשלוט מאחורי הקלעים" (חדשות)דניאל הרץ
מוסדות הליכוד יכריעו בשבוע הבא על הצעה לשריין לנתניהו 10 מקומות ברשימת המפלגה לכנסת, מתוכם 8 ב-25 המקומות הראשונים. זהו הסיכום המסתמן בין נתניהו ליו"ר המרכז חיים כץ. במקביל עשויה לעלות הצעה לועדה מסדרת שתשאיר את רוב חברי הרשימה במקומם הנוכחי. חברות הכנסת יוכלו להתמודד במחוזות.כיכר השבת
ארבעה תושבי אשדוד נעצרו הבוקר בחשד לגניבת סיגריות מוברחות ממחסן פרטי באזור התעשייה פארק נמלי ישראל. החשד הוא שבחודש שעבר גנבו החשודים למעלה מ-2,000 קרטונים של סיגריות באמצעות משאיות שנכנסו למתחם, בסיוע עובד תפעול במקום. שווי המס שהיה אמור להיות משולם נאמד בכ-26 מיליון ש"ח. החשודים יובאו היום לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום באשקלון.קובי רוזן
ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין גם היום לרשת 'פוקס ניוז', והתייחס בדבריו לאיום האיראני והיחס לטורקיה | נתניהו אמר כי טרם ניתנה ההזדמנות לעם האיראני להסיר מעליו את שלטון הטרור | "אני לא חושב שאיראן יכולה להיות חברה של ארה"ב", אמר נתניהו ברקע המגעים בין ארה"ב לאיראן (חדשות)ישראל גראדווהל
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