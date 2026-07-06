הפקרות: דרס ופגע בשלוש ילדות במעבר חצייה וברח, כך נתפס הנהג

עדות מטלטלת מרכסים: הבחור פוצץ במכות, אבל פחד להזעיק משטרה כי הוא עריק |1,001 ימים לטבח: ראיון נוקב עם צלם העיתונות זיו קורן על תיעוד הזוועות והטעות של התקשורת | "אי אפשר להסתיר את האמת כי זה מקלקל את הקפה" | וגם: פנינת הדף היומי עם הרב אסף רצון | צפו (דבר ראשון)

כיכר השבת