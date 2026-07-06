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למרות הציפיות לבשורה דרמטית: הנגיד מוריד את הריבית ברבע אחוז

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מבזקים נוספים

18:29

היסטורי: יהודה ושומרון תחובר לרשת הגז הטבעי | זו הבשורה המשמעותית

הושלם הליך ארוך לחיבור האזור לרשת הגז • צעד משמעותי להוזלת עלויות האנרגיה ולחיזוק הכלכלה | מהפכה אנרגטית בהתיישבות (חדשות בארץ)

בני סולומון
18:26

טראמפ מאיים על איראן: נשלים את העבודה או נגיע להסכם

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר כי ארה"ב עומדת בפני שתי אפשרויות מול איראן: "או שנגיע להסכם, או שנשלים את העבודה". טראמפ הוסיף: "לא יהיה קשה להשלים את העבודה. אני מעדיף להגיע להסכם, משום שאינני רוצה לפגוע ב-91 מיליון בני אדם". הנשיא פירט את יכולות ארה"ב: "אנחנו יכולים להפיל את כל הגשרים שלהם בתוך שעה, להשמיד את תשתיות האנרגיה ואת כל המתקנים הגדולים. אנחנו יכולים להשבית את מערכת החשמל שלהם בחלק קטן מאחר צהריים אחד".

קובי אטינגר
18:22

רבני יחידת "כח הצלה" של "איחוד הצלה" התכנסו לדון בסוגיות הלכתיות מורכבות העומדות על הפרק

ביום ראשון האחרון התכנסו רבני יחידת "כח הצלה" של ארגון "איחוד הצלה" למפגש הלכתי ומקצועי מיוחד, אשר התקיים בבית איחוד הצלה בבני ברק.

אסף מגידו
18:18

סער על תרגיל ההטעיה של חמאס: מנסה להטעות את טראמפ במודל חיזבאללה

שר החוץ סער חושף את תרגיל ההטעיה של חמאס • הארגון מנסה ליצור 'מודל חיזבאללה' ברצועה | ישראל דורשת פירוק מלא של הטרור (פוליטי מדיני)

דוד הכהן
18:15

5 נשיאי העליון בדימוס מזהירים: "אי ציות לביהמ"ש הוא המסמר האחרון בארון הדמוקרטיה"

אהרן ברק, דורית ביניש, אשר גרוניס, אסתר חיות ועוזי פוגלמן פרסמו גילוי דעת חריג בעקבות החלטת הממשלה בנושא מועצת הרשות השנייה. לטענתם, קריאה לאי קיום החלטות בית המשפט עלולה לפגוע באופן חמור בשלטון החוק ובמבנה המשטר בישראל

משה כהן
18:14

האופוזיציה נכשלה שוב: שלוש הצעות אי-אמון נדחו במליאה - ללא מתנגדים

יש עתיד, העבודה וכחול לבן הגישו הצעות נגד הממשלה • הסיעות הערביות עסקו בפשיעה ובתכנון | כולן נדחו בהיעדר רוב (פוליטי מדיני)

יוני גבאי
17:48

צה"ל תקף ארבעה חשודים שהתקרבו למרחב הביטחוני בדרום לבנון

חיל האוויר תקף ארבעה חשודים שזוהו ברכב שנסע לכיוון המרחב הביטחוני באזור אל עקידה בדרום לבנון והיוו איום על כוחות צה"ל. התקיפה בוצעה באופן ממוקד להסרת האיום. צה"ל הודיע כי לא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחותיו וימשיך לפעול להסרת איומים מיידים.

ב. ניסני
17:45

צה"ל תקף ארבעה חשודים שהתקרבו למרחב הביטחוני בדרום לבנון

רכב עם חשודים זוהה מתקרב למרחב הביטחוני באזור אל עקידה בלבנון • חיל האוויר תקף באופן ממוקד להסרת האיום | "צה"ל ממשיך לפעול נגד חיזבאללה", נמסר (צבא וביטחון)

ב. ניסני
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