הוועדה אישרה הסדרי הצבעה למפונים וסימון תעמולת AI • רוטמן הסיר סעיפים שהיו במחלוקת כדי להבטיח הסכמה | כל ההוראות המיוחדות לקראת הבחירות (כיכר בכנסת)יוני גבאי
הושלם הליך ארוך לחיבור האזור לרשת הגז • צעד משמעותי להוזלת עלויות האנרגיה ולחיזוק הכלכלה | מהפכה אנרגטית בהתיישבות (חדשות בארץ)בני סולומון
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר כי ארה"ב עומדת בפני שתי אפשרויות מול איראן: "או שנגיע להסכם, או שנשלים את העבודה". טראמפ הוסיף: "לא יהיה קשה להשלים את העבודה. אני מעדיף להגיע להסכם, משום שאינני רוצה לפגוע ב-91 מיליון בני אדם". הנשיא פירט את יכולות ארה"ב: "אנחנו יכולים להפיל את כל הגשרים שלהם בתוך שעה, להשמיד את תשתיות האנרגיה ואת כל המתקנים הגדולים. אנחנו יכולים להשבית את מערכת החשמל שלהם בחלק קטן מאחר צהריים אחד".קובי אטינגר
ביום ראשון האחרון התכנסו רבני יחידת "כח הצלה" של ארגון "איחוד הצלה" למפגש הלכתי ומקצועי מיוחד, אשר התקיים בבית איחוד הצלה בבני ברק.אסף מגידו
שר החוץ סער חושף את תרגיל ההטעיה של חמאס • הארגון מנסה ליצור 'מודל חיזבאללה' ברצועה | ישראל דורשת פירוק מלא של הטרור (פוליטי מדיני)דוד הכהן
אהרן ברק, דורית ביניש, אשר גרוניס, אסתר חיות ועוזי פוגלמן פרסמו גילוי דעת חריג בעקבות החלטת הממשלה בנושא מועצת הרשות השנייה. לטענתם, קריאה לאי קיום החלטות בית המשפט עלולה לפגוע באופן חמור בשלטון החוק ובמבנה המשטר בישראלמשה כהן
יש עתיד, העבודה וכחול לבן הגישו הצעות נגד הממשלה • הסיעות הערביות עסקו בפשיעה ובתכנון | כולן נדחו בהיעדר רוב (פוליטי מדיני)יוני גבאי
חיל האוויר תקף ארבעה חשודים שזוהו ברכב שנסע לכיוון המרחב הביטחוני באזור אל עקידה בדרום לבנון והיוו איום על כוחות צה"ל. התקיפה בוצעה באופן ממוקד להסרת האיום. צה"ל הודיע כי לא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחותיו וימשיך לפעול להסרת איומים מיידים.ב. ניסני
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