נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר כי ארה"ב עומדת בפני שתי אפשרויות מול איראן: "או שנגיע להסכם, או שנשלים את העבודה". טראמפ הוסיף: "לא יהיה קשה להשלים את העבודה. אני מעדיף להגיע להסכם, משום שאינני רוצה לפגוע ב-91 מיליון בני אדם". הנשיא פירט את יכולות ארה"ב: "אנחנו יכולים להפיל את כל הגשרים שלהם בתוך שעה, להשמיד את תשתיות האנרגיה ואת כל המתקנים הגדולים. אנחנו יכולים להשבית את מערכת החשמל שלהם בחלק קטן מאחר צהריים אחד".

קובי אטינגר