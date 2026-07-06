טראמפ מאיים על איראן: נשלים את העבודה או נגיע להסכם

חיל האוויר תקף ארבעה חשודים שזוהו ברכב שנסע לכיוון המרחב הביטחוני באזור אל עקידה בדרום לבנון והיוו איום על כוחות צה"ל. התקיפה בוצעה באופן ממוקד להסרת האיום. צה"ל הודיע כי לא יאפשר לחיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל ובכוחותיו וימשיך לפעול להסרת איומים מיידים.

ב. ניסני