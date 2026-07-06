יו"ר סיעת 'יהדות התורה' ח"כ אורי מקלב פותח את מאחורי הקלעים של כישלון חקיקת חוק הגיוס, מאשים את גלנט ואדלשטיין בשקרים, מגיב לטענות יריב לוין, ומבהיר בעקבות מכתב הגר"ד לנדו: "מהיום נעשה רק מה שטוב לנו, הבחירה הראשונה היא ימין – אבל אנחנו לא חלק מובטח מהגוש" | וגם: ההחלטה להצביע נגד חוק התקשורת של קרעי | אורי מקלב בריאיון לישי כהן (חרדים)

ישי כהן