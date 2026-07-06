כיכר השבת
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האוליגרך המיליארדר הכניס ספר תורה לבית הכנסת החרדי: "איגור בן זויה"

בטקס מרגש הושלמה כתיבת ספר תורה מהודר שנתרם לזכותו של האוליגרך והנדבן איגור קולומויסקי ("איגור בן זויה"), בתפילה "ליציאתו מן המיצר" | ספר התורה החדש הועבר למרחק של כ-600 קילומטרים, עבור קהילת היהודים ומאות משפחות הפליטים בעיר ויניצה בראשות שליח חב"ד הרב שאול הורביץ, שסבלה במשך שנים ממחסור בספרי תורה (יהדות, בעולם)

צילום: צילום: הקהילה היהודית בדנייפרו
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