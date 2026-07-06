פועל בן 46 נהרג לאחר שנלכד מתחת לאוטובוס בנחל שורק

מירוץ נגד השעון: האופוזיציה מתכננת פיליבסטר לחוקי הגיוס | החרדים הורידו את השאלטר: חוק התקשורת של קרעי נבלם במליאה | הפרדוקס של בן גביר: עוצמה יהודית מונעת חקירת אלימות משטרתית נגד החרדים | הקרב על השבת: חבר העירייה חושף - בית הקפה עם חריגות בניה | ערב של הילולות: המונים נהרו לגבעתיים ועג'ור (מעייריב)איצלה כץ
נהג אוטובוס בן 46 נלכד מתחת לאוטובוס במהלך החלפת גלגל בקיבוץ חפץ חיים • כוחות החירום קבעו את מותו במקום | פרטי האסון הקשה (בארץ)דוד הכהן
יו"ר סיעת 'יהדות התורה' ח"כ אורי מקלב פותח את מאחורי הקלעים של כישלון חקיקת חוק הגיוס, מאשים את גלנט ואדלשטיין בשקרים, מגיב לטענות יריב לוין, ומבהיר בעקבות מכתב הגר"ד לנדו: "מהיום נעשה רק מה שטוב לנו, הבחירה הראשונה היא ימין – אבל אנחנו לא חלק מובטח מהגוש" | וגם: ההחלטה להצביע נגד חוק התקשורת של קרעי | אורי מקלב בריאיון לישי כהן (חרדים)ישי כהן
רופא שיניים שסירב לקחת אחריות על טיפול כושל והציע פיצוי זעום, חויב בבית משפט השלום בחיפה לשלם כ-150 אלף ש"ח. השופט קבע: הרופא התרשל, אך למטופל המעשן נקבע אשם תורם של 20% בשל הפגיעה בסיכויי ההחלמה (חוק ומשפט)דניאל הרץ
נהג אוטובוס כבן 60 נהרג בקיבוץ במועצה האזורית נחל שורק כאשר האוטובוס נפל עליו במהלך החלפת גלגל עקב פנצ'ר. חובש איחוד הצלה דוד יואל מסר כי מותו של הנהג נקבע במקום עקב הפציעות הקשות.קובי רוזן
180 תלמידים לנו במבנה של הישיבה בעיר אלעד ללא אישורי כבאות • ליקויי בטיחות חמורים שהופכים את המקום ל'מלכודת מוות' | הוגש צו הפסקה מנהלי מיידי (חרדים)שאול כהנא
בטקס מרגש הושלמה כתיבת ספר תורה מהודר שנתרם לזכותו של האוליגרך והנדבן איגור קולומויסקי ("איגור בן זויה"), בתפילה "ליציאתו מן המיצר" | ספר התורה החדש הועבר למרחק של כ-600 קילומטרים, עבור קהילת היהודים ומאות משפחות הפליטים בעיר ויניצה בראשות שליח חב"ד הרב שאול הורביץ, שסבלה במשך שנים ממחסור בספרי תורה (יהדות, בעולם)חזקי שטרן
צה"ל תקף בצפון רצועת עזה במהלך הלילה וחיסל את פאדי פלאח עאשור דע'מש, מפקד במחלקת האימונים בזרוע הצבאית של חמאס. דע'מש הוביל אימונים שונים בדגש על מערך הנוח'בה בשנים שקדמו לטבח ב-7 באוקטובר, וניהל את הלחימה נגד כוחות צה"ל ברצועה. בתקופה האחרונה קידם מתווי טרור נוספים וניסה לשקם יכולות חמאס. המחבל חוסל בתקיפה מהאוויר לאחר שהיווה איום על כוחות צה"ל הפועלים ברצועה.ב. ניסני
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