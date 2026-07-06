מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מחמד באקר ד'ו אלקדר, השיב לאיומי הנשיא טראמפ. "לנשיא ארצות הברית, הסובל מאשליות, שאיים היום על 91 מיליון איראנים, אני אומר: בעבר השתמשת בלשון דומה ודיברת על מחיקתה של הציוויליזציה האיראנית. התוצאה מבחינתכם הייתה רק כישלון, חוסר אונים ובקשה למשא ומתן ולהפסקת אש". ד'ו אלקדר הוסיף: "העם האיראני אינו נרתע משפת האיומים. דבר אל העם האיראני בכבוד - אחרת נשיב לכם בשפה אחרת".קובי אטינגר
דוברות המשטרה: שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב פועלים בשעה זו בהפרת סדר באזור בר אילן. מפרי הסדר ניסו לחסום צירי תנועה, נכנסו למתחם עבודות הרכבת הקלה, בניסיון לשבש את הסדר הציבורי במקום. קצין משטרה הכריז על הפרת סדר וכרז למפרי הסדר להתפנות מהציר. הכוחות ממשיכים לפעול במקום, הציר פתוח לתנועה.קובי ישראל
לוחמי מג״ב וכוחות צה"ל חילצו 10 אזרחים ישראלים שנכנסו לעיר קלקיליה שבחטיבת אפרים בניסיון לאתר אופנוע שנגנב מהם (בארץ)משה בשן
משרד ההגנה האוקראיני אישר מבצעית את ה-TALION, כטמ"ם רב-תכליתי שפותח מקומית. הכלי מסוגל ליירט מטוסים עוינים, לשמש כחימוש משוטט קטלני נגד מטרות קרקע, ולבצע סיורים מתקדמים – כל זאת בעלות נמוכה של כ-10,000 ש"ח ליחידה (תקיפה והגנה)דוד הכהן וב. ניסני
כוחות צה"ל ומג"ב חילצו בבטחה מספר אזרחים ישראלים שנכנסו במכוון לקלקיליה שבחטיבת אפרים. הכוחות הגיעו למרחב לאחר קבלת דיווח, יצרו קשר עם האזרחים ואיתרו אותם. צה"ל הדגיש כי הכניסה לשטחי A אסורה ומסוכנת לישראלים ומהווה עבירה על החוק.ב. ניסני
שני נערים בני 17 נפצעו הערב בתאונת קורקינט חשמלי ברחוב האלון במגדל. הנערים רכבו יחד על הקורקינט כשנפצעו. אחד מהם פונה למרכז הרפואי פוריה במצב בינוני עם חבלת ראש, והשני במצב קל. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 21:15.קובי רוזן
אחרי שנים של פיתוח מתקדם וציפיות גבוהות לשילוב בינה מלאכותית מתקדמת, דיווחים חדשים מצביעים על עצירת הפרויקט המפורסם | הסיבות אינן ברורות, אך ייתכן שמדובר בשילוב של אתגרים טכנולוגיים, עיכובי תוכנה ומשבר רכיבים (טכנולוגיה)אבישי לוי
הממשלה אישרה תקציב של 567 מיליון ₪ לשב"כ ולמשטרה למאבק בפשיעה הערבית | הכספים יגיעו מהסטת תקציב החלטה 550 של הממשלה הקודמת (בארץ)משה בשן
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