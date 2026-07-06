אחרי השקעה של שנים: אפל עצרה את ייצור המוצר המדובר של השנה

שר החוץ גדעון סער הציג את עמדת ישראל הרשמית להכרזת חמאס על מסירת ניהול הרצועה לוועדת טכנוקרטים. סער טען כי "הנכונות לכאורה של חמאס לפנות מקום לממשלה טכנוקרטית נועדה למנוע את פירוקו מנשקו". לדבריו, חמאס מבקש לשחזר את "מודל חזבאללה": ממשלה טכנוקרטית תהיה אחראית על שירותים מוניציפליים, בעוד חמאס יוסיף להיות הכוח הצבאי הדומיננטי. סער הדגיש: "ישראל מתעקשת על יישום מלא של תוכנית טראמפ, שעקרונות היסוד שלה הם פירוק חמאס וכל יתר ארגוני הטרור מנשקם, ופירוז מוחלט של רצועת עזה".

קובי אטינגר