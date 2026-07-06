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צה"ל חילץ אזרחים ישראלים שנכנסו במכוון לקלקיליה

כוחות צה"ל ומג"ב חילצו בבטחה מספר אזרחים ישראלים שנכנסו במכוון לקלקיליה שבחטיבת אפרים. הכוחות הגיעו למרחב לאחר קבלת דיווח, יצרו קשר עם האזרחים ואיתרו אותם. צה"ל הדגיש כי הכניסה לשטחי A אסורה ומסוכנת לישראלים ומהווה עבירה על החוק.

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מבזקים נוספים

23:11

איראן מגיבה לטראמפ: "נשיב לכם בשפה אחרת"

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מחמד באקר ד'ו אלקדר, השיב לאיומי הנשיא טראמפ. "לנשיא ארצות הברית, הסובל מאשליות, שאיים היום על 91 מיליון איראנים, אני אומר: בעבר השתמשת בלשון דומה ודיברת על מחיקתה של הציוויליזציה האיראנית. התוצאה מבחינתכם הייתה רק כישלון, חוסר אונים ובקשה למשא ומתן ולהפסקת אש". ד'ו אלקדר הוסיף: "העם האיראני אינו נרתע משפת האיומים. דבר אל העם האיראני בכבוד - אחרת נשיב לכם בשפה אחרת".

קובי אטינגר
22:34

הפגנות באזור בר אילן נגד עבודות הרכבת הקלה

דוברות המשטרה: שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב פועלים בשעה זו בהפרת סדר באזור בר אילן. מפרי הסדר ניסו לחסום צירי תנועה, נכנסו למתחם עבודות הרכבת הקלה, בניסיון לשבש את הסדר הציבורי במקום. קצין משטרה הכריז על הפרת סדר וכרז למפרי הסדר להתפנות מהציר. הכוחות ממשיכים לפעול במקום, הציר פתוח לתנועה.

קובי ישראל
22:12

רגע מלינץ' בקלקיליה: 10 אזרחים ישראלים הוקפו בעשרות פורעים

לוחמי מג״ב וכוחות צה"ל חילצו 10 אזרחים ישראלים שנכנסו לעיר קלקיליה שבחטיבת אפרים בניסיון לאתר אופנוע שנגנב מהם (בארץ)

משה בשן
22:08

רוצח טכנולוגי: 250 קמ"ש ב-10,000 ש"ח | הרחפן שיביס את האויב

משרד ההגנה האוקראיני אישר מבצעית את ה-TALION, כטמ"ם רב-תכליתי שפותח מקומית. הכלי מסוגל ליירט מטוסים עוינים, לשמש כחימוש משוטט קטלני נגד מטרות קרקע, ולבצע סיורים מתקדמים – כל זאת בעלות נמוכה של כ-10,000 ש"ח ליחידה (תקיפה והגנה)

דוד הכהן וב. ניסני
21:58

שני נערים בני 17 נפצעו בתאונת קורקינט חשמלי במגדל

שני נערים בני 17 נפצעו הערב בתאונת קורקינט חשמלי ברחוב האלון במגדל. הנערים רכבו יחד על הקורקינט כשנפצעו. אחד מהם פונה למרכז הרפואי פוריה במצב בינוני עם חבלת ראש, והשני במצב קל. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 21:15.

קובי רוזן
21:57

אחרי השקעה של שנים: אפל עצרה את ייצור המוצר המדובר של השנה

אחרי שנים של פיתוח מתקדם וציפיות גבוהות לשילוב בינה מלאכותית מתקדמת, דיווחים חדשים מצביעים על עצירת הפרויקט המפורסם | הסיבות אינן ברורות, אך ייתכן שמדובר בשילוב של אתגרים טכנולוגיים, עיכובי תוכנה ומשבר רכיבים (טכנולוגיה)

אבישי לוי
21:35

סער דחה את הצעת חמאס לממשלה טכנוקרטית: "ניסיון לשחזר מודל חזבאללה"

שר החוץ גדעון סער הציג את עמדת ישראל הרשמית להכרזת חמאס על מסירת ניהול הרצועה לוועדת טכנוקרטים. סער טען כי "הנכונות לכאורה של חמאס לפנות מקום לממשלה טכנוקרטית נועדה למנוע את פירוקו מנשקו". לדבריו, חמאס מבקש לשחזר את "מודל חזבאללה": ממשלה טכנוקרטית תהיה אחראית על שירותים מוניציפליים, בעוד חמאס יוסיף להיות הכוח הצבאי הדומיננטי. סער הדגיש: "ישראל מתעקשת על יישום מלא של תוכנית טראמפ, שעקרונות היסוד שלה הם פירוק חמאס וכל יתר ארגוני הטרור מנשקם, ופירוז מוחלט של רצועת עזה".

קובי אטינגר
21:31

עם תקציב עצום: השב"כ נכנס למאבק בפשיעה הערבית   

הממשלה אישרה תקציב של 567 מיליון ₪ לשב"כ ולמשטרה למאבק בפשיעה הערבית | הכספים יגיעו מהסטת תקציב החלטה 550 של הממשלה הקודמת (בארץ)

משה בשן
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