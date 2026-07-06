כיכר השבת
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הנשק הסודי של איראן: כך מצליחה טהרן שוב ושוב לרמות את המערב

כאשר באים לבחון את יכולותיה של איראן מול ארה"ב או אפילו ישראל, היא פשוט לא קיימת. אולם, יכולת אסטרטגית מרכזית של מדינת הטרור השיעית נובעת דווקא מהעובדה שהיא אינה מדינה מערבית, ואינה מחויבת לאותם כללים של ארה"ב (דעה)

עבאס עראקצ'י | צילום: צילום: שאטרסטוק
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01:02

כשנשיא ארה"ב הניף כרטיס אדום לתקשורת: תיעוד קורע מהחדר הסגלגל

רגע משעשע נרשם אתמול בחדר הסגלגל, כאשר נשיא פיפ"א העניק לנשיא ארה"ב את צמד כרטיסי השיפוט, הצהוב והאדום, ואמר לו כי זה "יהיה שימושי" עבורו | זה מה שהנשיא עשה עם הכרטיסים (מעניין)

ישראל גראדווהל
23:54

בעקבות האיום של יהדות התורה: הצעות הוסרו מסדר היום

בעקבות האיום של יהדות התורה להתנגד לחוקים במליאה, מזכירות הכנסת פרסמה כעת סדר יום מעודכן והסירה ממנו את הצעת העברת הסמכויות של משרד הפנים ואת הצעת החוק לפיצול תפקיד היועמ״ש של הציונות הדתית.

קובי ישראל
23:52

משפט אחד של טראמפ הקפיץ את בשנייה את המנייה של חברת הענק

מניית דל זינקה ב-4.4% לאחר שטראמפ שיבח את החברה בהשקת "חשבונות טראמפ" לילדים | מייקל דל תומך בתוכנית עם 250 דולר ל-25 מיליון ילדים (בעולם)

אריה רוזן
23:32

אל תבלבלו עם עובדות: ירידה חדה בגיוס חרדים בעקבות גל המעצרים

ירידה משמעותית נרשמה במספר החרדים המתגייסים לחטיבת החשמונאים - והסיבה: גל המעצרים (בארץ) 

אריה רוזן
23:11

איראן מגיבה לטראמפ: "נשיב לכם בשפה אחרת"

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מחמד באקר ד'ו אלקדר, השיב לאיומי הנשיא טראמפ. "לנשיא ארצות הברית, הסובל מאשליות, שאיים היום על 91 מיליון איראנים, אני אומר: בעבר השתמשת בלשון דומה ודיברת על מחיקתה של הציוויליזציה האיראנית. התוצאה מבחינתכם הייתה רק כישלון, חוסר אונים ובקשה למשא ומתן ולהפסקת אש". ד'ו אלקדר הוסיף: "העם האיראני אינו נרתע משפת האיומים. דבר אל העם האיראני בכבוד - אחרת נשיב לכם בשפה אחרת".

קובי אטינגר
22:34

הפגנות באזור בר אילן נגד עבודות הרכבת הקלה

דוברות המשטרה: שוטרי מחוז ירושלים ולוחמי מג"ב פועלים בשעה זו בהפרת סדר באזור בר אילן. מפרי הסדר ניסו לחסום צירי תנועה, נכנסו למתחם עבודות הרכבת הקלה, בניסיון לשבש את הסדר הציבורי במקום. קצין משטרה הכריז על הפרת סדר וכרז למפרי הסדר להתפנות מהציר. הכוחות ממשיכים לפעול במקום, הציר פתוח לתנועה.

קובי ישראל
22:12

רגע מלינץ' בקלקיליה: 10 אזרחים ישראלים הוקפו בעשרות פורעים

לוחמי מג״ב וכוחות צה"ל חילצו 10 אזרחים ישראלים שנכנסו לעיר קלקיליה שבחטיבת אפרים בניסיון לאתר אופנוע שנגנב מהם (בארץ)

משה בשן
22:08

רוצח טכנולוגי: 250 קמ"ש ב-10,000 ש"ח | הרחפן שיביס את האויב

משרד ההגנה האוקראיני אישר מבצעית את ה-TALION, כטמ"ם רב-תכליתי שפותח מקומית. הכלי מסוגל ליירט מטוסים עוינים, לשמש כחימוש משוטט קטלני נגד מטרות קרקע, ולבצע סיורים מתקדמים – כל זאת בעלות נמוכה של כ-10,000 ש"ח ליחידה (תקיפה והגנה)

דוד הכהן וב. ניסני
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