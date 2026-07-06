בעקבות האיום של יהדות התורה: הצעות הוסרו מסדר היום

מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, מחמד באקר ד'ו אלקדר, השיב לאיומי הנשיא טראמפ. "לנשיא ארצות הברית, הסובל מאשליות, שאיים היום על 91 מיליון איראנים, אני אומר: בעבר השתמשת בלשון דומה ודיברת על מחיקתה של הציוויליזציה האיראנית. התוצאה מבחינתכם הייתה רק כישלון, חוסר אונים ובקשה למשא ומתן ולהפסקת אש". ד'ו אלקדר הוסיף: "העם האיראני אינו נרתע משפת האיומים. דבר אל העם האיראני בכבוד - אחרת נשיב לכם בשפה אחרת".

קובי אטינגר