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הקלה בעומס החום: ירידה בטמפרטורות וטפטופים בצפון ובחוף | התחזית המלאה

התחזית לימים הקרובים: היום תחול ירידה קלה בטמפרטורות וייתכן טפטוף בצפון ובחוף. מחר הירידה תורגש בעיקר בהרים ובפנים הארץ והמעלות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, לצד גשם מקומי קל. בחמישי: המגמה תתהפך עם עלייה קלה (מזג האוויר)

צילום: צילום: מיכאל גלעדי/Flash90
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