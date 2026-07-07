בית משפט השלום דחה את תביעת העירייה נגד בית הכנסת "גבורות ישראל", וקבע כי נעשה שימוש פסול בהליך המשפטי כדי ללחוץ על בית הכנסת לחתום על חוזה הקצאה חדש. השופט מתח ביקורת חריפה על התנהלות העירייה (משפטׂׂ)משה כהן
הבנש"ק הרב עזרא אונגר, יזם נדל"ן מצליח בן 36 בלבד, במשא ומתן מתקדם לרכישת ענק של חברת התעופה הישראלית 'ארקיע' | פרופיל ראשוני לדמותו של האברך המיוחס, אשר הפך ממוכר מאפים בכולל בארץ ליזם נדל"ן מצליח שמגלגל מיליונים כל חודש | מקורביו ל'כיכר השבת': "כאב לו חילול השבת ההמוני של החברות, זה מה שדחף אותו למהלך המטורף" • כל הפרטים (חרדים, בעולם)חיים רוזנבוים
דוח דרמטי של שירות התעסוקה חושף: מספר דורשי העבודה בהייטק הוכפל, עם זינוק של 181% בקרב העובדים הוותיקים. האם הבינה המלאכותית מחליפה את מקצועות התוכנה? (כלכלה)בני סולומון
לוחמי מג"ב מרכז ושוטרים פתחו במרדף אחר נהגת שסירבה לעצור ונמלטה בנסיעה מהירה בלוד. שלושה חשודים ירדו מהרכב ונמלטו לדירת מסתור, שם אותרו 35 תושבי יהודה ושומרון השוהים בישראל בניגוד לחוק. הנהגת, בת 42 מירושלים, נעצרה. בפעילות נוספת עצרו הכוחות מיניבוס עם 12 שוהים בלתי חוקיים נוספים, ונהגו נעצר לחקירה.קובי רוזן
במרכז אולם אירועים באור יהודה, תחת חופה מרגשת, עמדו השבוע ספיר כהן וסשה טרופנוב - סביבם עמדו חברים למסע הייסורים – שורדי שבי אחרים | זה לא היה רק סיפור על אהבה שניצחה את השבי, אלא סיפור על מהפך רוחני שהתחיל באוטובוס דומע בדרך לניר עוז, המשיך מתחת למיטה בזמן שהמחבלים בחדר, והסתיים בהצהרה אחת מהדהדת: "יש אלוקים" (בארץ)דני שפיץ
נשיא צרפת עמנואל מקרון הגיע לביקור רשמי ראשון בדמשק. שר החוץ הסורי קיבל את פניו במנחת, ואבו מחמד אלג'ולאני המתין לו בארמון הנשיאות. השניים ביקרו יחד במסגד האומיי, שם מקרון כתב הקדשה בספר המבקרים. מקרון לא הסיר את משקפי השמש גם בתוך המסגד בשל בעיה רפואית בעיניו.קובי אטינגר
פועל כבן 62 נפצע במהלך עבודתו ברחוב דב דויטש בבת ים כאשר חפץ במשקל כבד נפל עליו ממשאית. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי ראשוני והוא פונה לבית חולים במצב בינוני.קובי רוזן
נהגת מזרח ירושלים ניסתה להימלט מלוחמי מג"ב בלוד • המרדף הוביל לאיתור 35 שוהים בלתי חוקיים בדירת מסתור | בפעילות נוספת נתפסו 12 שוהים במיניבוס (משטרה)קובי רוזן
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