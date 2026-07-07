הייטק בטלטלה: זינוק של 112% בדורשי עבודה | ה-AI היכה בעוצמה

במרכז אולם אירועים באור יהודה, תחת חופה מרגשת, עמדו השבוע ספיר כהן וסשה טרופנוב - סביבם עמדו חברים למסע הייסורים – שורדי שבי אחרים | זה לא היה רק סיפור על אהבה שניצחה את השבי, אלא סיפור על מהפך רוחני שהתחיל באוטובוס דומע בדרך לניר עוז, המשיך מתחת למיטה בזמן שהמחבלים בחדר, והסתיים בהצהרה אחת מהדהדת: "יש אלוקים" (בארץ)

דני שפיץ