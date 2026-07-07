חילי טרופר ומפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל סיכמו על ריצה משותפת בבחירות הקרובות שצפויות להיות בחודש אוקטובר • המהלך אליו הם מכוונים, הוא הקמת ממשלה ציונית רחבה | לטענתם, מדובר בצעד ראשון ליצירת כוח פוליטי משמעותי | ראשי מפלגות האופוזיציה מיהרו לברך את המהלך (פוליטי מדיני)

יוני גבאי