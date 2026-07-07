כיכר השבת
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הבחורים הופתעו באמצע הסדר | המקובל נכנס למבנה הזמני וחיזק את התלמידים

המקובל הגה"צ רבי יעקב עדס, שהגיע אתמול (שני) לביקור תנחומים בעיר נתניה אצל בני משפחתו של המקובל רבי עמוס גואטה זצ"ל, נכנס לאחר מכן לביקור חיזוק בהיכל ישיבת צאנז המעטירה, השוכן בתקופה זו במבנה זמני עקב שיפוצים בהיכל הקבוע | הבחורים הופתעו מהופעתו של המקובל שנשא בפניהם דברי חיזוק והדרכה לקראת ימי הקיץ | צפו בתיעוד (עולם הישיבות)

הגר"י עדס בישיבת צאנז | צילום: צילום: באדיבות המצלם
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