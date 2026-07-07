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מפגינים חסמו את הכניסה לבסיס פיקוד המרכז בירושלים | תיעוד

מפגינים נגד גיוס בני הישיבות חסמו את הכניסה למצודת נחמיה, בסיס פיקוד המרכז הממוקם בסמוך לשכונת נווה יעקב בירושלים - עד שפונו על-ידי המשטרה | תיעוד (חדשות)

מפגינים חוסמים את הכניסה לבסיס פיקוד המרכז בירושלים | צילום: צילום: דוד רוזנברג
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