אירוע ירי בטמרה: 3 גברים נפצעו בדרגות שונות

הוא לא מחפש כסף, אבל אם תנסו לעבור בכביש שלו בלי "מס" של בננות יש לכם עסק עם ענק שלא מוותר - צפו בתיעוד הוויראלי (חדשות בעולם)דני שפיץ
שני גברים נפצעו היום (13:00) באירוע אלימות בטמרה. צוותי מד"א מפנים לרמב"ם גבר בן 33 במצב אנוש תוך כדי פעולות החייאה, וגבר בן 29 במצב קשה. שניהם סובלים מפציעות חודרות בגופם.קובי רוזן
חקירה סמויה של למעלה משנה הובילה למעצר ארבעה חשודים • ייצרו והפיצו סטרואידים אנבוליים אסורים תחת מסווה של מוצרי קוסמטיקה | ההכנסות נאמדות במיליוני שקלים שלא דווחו (בארץ)בני סולומון
הזמר לירז רוסו המכונה 'סטטיק', מספר בריאיון חושפני על שמירת השבת והכשרות ועל ההתקרבות שלו לדת • "זה נורא חשוב לי" | צפו בריאיון (ברנז'ה ציצית)יאיר טוקר
פלסטיני נהרג בתקיפה ישראלית ליד משרדי הוועדה הקטרית ברחוב א-רשיד במערב עיר עזה. בנוסף, נהרג פלסטיני נוסף בתקיפה במואצי של ח'אן יונס בדרום הרצועה.קובי אטינגר
מה שהתחיל ככל הנראה כמשחק תמים, הפך בתוך שניות למלכודת | צוותי החירום הוזעקו לזירה: ילדה קטנה נעולה בתוך תא משלוחים, ללא יכולת לצאת (חדשות בעולם)דני שפיץ
רכב פרטי חתך את נתיב האוטובוס בצומת חזון איש • נהג נאלץ לבלום בפתאומיות והנוסעת הוטחה קדימה | הנהג ל'כיכר': "הרכב נכנס לי לתוך הצומת וברח" (חדשות חרדים)קובי ישראל
חילי טרופר ומפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל סיכמו על ריצה משותפת בבחירות הקרובות שצפויות להיות בחודש אוקטובר • המהלך אליו הם מכוונים, הוא הקמת ממשלה ציונית רחבה | לטענתם, מדובר בצעד ראשון ליצירת כוח פוליטי משמעותי | ראשי מפלגות האופוזיציה מיהרו לברך את המהלך (פוליטי מדיני)יוני גבאי
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