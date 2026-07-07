חיסול המחסלת: סוף מר למתנקשת שניסתה לחסל אוליגרך יהודי 

אישה אושפזה בטיפול נמרץ עם כשל כלייתי חמור לאחר החלקת שיער במספרה ביתית בחדרה. משרד הבריאות מזהיר את הציבור מפני שימוש במוצר LEGEND ומורה להפסיק באופן מיידי כל שימוש, שיווק או הפצה שלו. המשרד הגיש תלונה במשטרה לחקירת נסיבות האירוע. בבדיקה ראשונית במפעל נמצאו ממצאים המעוררים חשש שהמוצר שנעשה בו שימוש אינו תואם למוצר המקורי. המשרד ממליץ לבצע החלקות שיער רק במספרות בעלות רישיון ובאמצעות תמרוקים מאושרים. במקרה של תסמינים כמו ירידה בכמות השתן, נפיחות, בחילות או תשישות קיצונית לאחר החלקת שיער - יש לפנות מיד לרופא.

יוסי נכטיגל