אישה אושפזה בטיפול נמרץ לאחר החלקת שיער - משרד הבריאות מזהיר

בהיכל בית המדרש נאראל בבני ברק נערך מעמד מרגש של לימוד א-ב לבן נינו של האדמו"ר הישיש מנאראל, היניק, נין לבנו אב"ד נאראל הרה"צ רבי אהרן שפירא, ונכד להרב יצחק נתן שפירא, משגיח ישיבת "תורה לשמה", בן לחתנו הרב יצחק אייזיק רוזנבוים, בני של האדמו"ר מזוטשקא אמסנא |המעמד המרומם נערך בעיתוי סמלי ומיוחד – ביומא דהילולא קדישא של האדמו"ר מנאראל זצ"ל (חסידים)חיים רוזנבוים
גבר כבן 70 נפצע היום (16:51) במהלך נסיעה באוטובוס ברחוב הרא"ה ברמת גן. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים איכילוב במצב בינוני, עם חבלת ראש.קובי רוזן
מנהיג מפלגת הימין המובילה בבריטניה נייג'ל פראג' הודיע היום על התפטרותו מהפרלמנט ברקע חקירות פליליות שנפתחו כנגדו | פראג' הודיע כי יתמודד בבחירות חוזרות על מקומו במחוז אותו הוא מייצג, כדי להוכיח את נאמנותו של העם למרות הסערה סביבו (חדשות, בעולם)יוסי נכטיגל
חסידי בעלזא שהשתקעו לאחרונה בשכונת 'מתחם הסופרים' החדשה, שבצפון בעיר בני ברק, חגגו את חנוכת הבית לשטיבל החסידי בשכונה | במעמד המרומם השתתפו דייני ורבני החסידות בעיר, לצד ראש העיר חנוך זייברט, סגנו יהושע מנדל ונציג בעלזא בעירייה אהרן אלבוים | את המעמד פיארו בהופעתם הגאון רבי יחזקאל דרמברדיקר, רב קהילות החסידים בשכונה, והאדמו"ר ממיאלען – האדמו"ר החסידי היחיד המתגורר במתחם, שאף נשא אמרות קודש ובירך את הקהילה החדשה (חסידים)חיים רוזנבוים
נהג בצפון חולץ במצב בינוני מרכבו לאחר שהתדרדר לואדי ונפל ממצוק של 15 מטרים בפארק הכרמל, הנהג יצא מהאירוע בחיים באורח נס | לפי הודעה שפרסמה כב"ה הנהג חולץ באמצעות מנוף ומערכת חבלים מיוחדת (חדשות)כיכר השבת
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תושב בני ברק החנה את רכבו ברחוב יצחק מאיר הכהן ונכנס להתפלל מעריב • כשחזר גילה שהכסף שהשאיר בתא שבין המושבים נעלם • המשטרה פתחה בחקירה לאחר קבלת תיעודים ממצלמות הרכב | גל פריצות מדאיג (חדשות חרדים)קובי ישראל
סערה במערכת הבחירות: סרטון תעמולה חדש של מפלגת "ישר" בראשות איזנקוט, המציג את השותפות בקואליציה כ"לא ציוניות", מעורר זעם בש"ס. במפלגה תוקפים: "הטיל דופי בלוחמי צה"ל ובמשפחות שכולות - זו הסתה מתנשאת".(פוליטי מדיני)חזקי שטרן ויוני גבאי
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