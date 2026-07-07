מחמד אלוחידי, מנהל הוועדה המצרית בעזה ובכיר בתנועת הפת"ח, חוסל בתקיפה ישראלית על ג'יפ בשכונת צברה בעיר עזה. בתקיפה נהרגו שלושה בסך הכל. מקורות עזתיים מדווחים כי מספר ההרוגים ברצועה מתקיפות צה"ל מאז שעות הבוקר הגיע לשישה.קובי אטינגר
היא קטנה, קוצנית ונראית כמו דרקון כיס. אבל כשהיא מרגישה שסכנה מתקרבת, ה-Texas Horned Lizard שולפת את אחד ממנגנוני ההגנה המוזרים ביותר בעולם החי: ירי של דם מאזור העיניים | זה נשמע כמו אגדה, אבל זו ביולוגיה אמיתית לגמרי (בעולם)יעל סתיו
מתקפת ענק של טילים בליסטיים, היפרסוניים ומאות רחפנים היכתה בבירת אוקראינה; מערכות ההגנה כשלו ביירוט האיומים הקטלניים ביותר. זלנסקי קורא לנאט"ו לפעולה מיידית: "העולם לא מוכן לטרור בליסטי" (בעולם)אבישי לוי
במהלך שיעורו השבועי של רבה של אלעד הגאון רבי מרדכי מלכא, נשא דברים חוצבי להבות לחיזוקם של בני התורה המתמודדים עם תקופת המעצרים | בנאומו, חשף הרב: מדוע פרץ ראש ישיבת 'פורת יוסף' בבכי תמרורים בעיצומו של מעמד הנחת אבן הפינה לישיבה בעיר העתיקה, ומה הקשר למנכ"ל בית אבות חילוני שנותר פעור פה? | צפו (חרדים)חיים רוזנבוים
רוכב אופנוע כבן 50 נפצע הערב (19:50) במהלך רכיבה ברחוב לח"י בתל אביב-יפו. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים שיבא בתל השומר במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגב.קובי רוזן
מהמעבדה למרכז הבמה העולמי - הרובוט ההומנואידי של בוסטון דיינמיקס סיפק את כדור המשחק לעיני מיליונים והפך לסמל החזון החדש של יונדאי בעולם הרובוטיקה (טכנולוגיה)כיכר השבת
ראש הממשלה בנימין נתניהו העניק הערב ראיון לרשת CNN בזמן שנשיא ארה"ב שוהה באנקרה ונפגש עם נשיא טורקיה | נתניהו אמר בראיון כי למרות "הידידות המופלגת" בין טראמפ לארדואן, האחרון אינו ידידה של ארה"ב (מדיני)ישראל גראדווהל
אבל כבד בחב"ד: הבחור החשוב זיו משה שולמן ע"ה, שקדן עצום ואהוב על חבריו, נפטר בדמי ימיו לאחר שקיבל דום לב פתאומי בישיבה ברחובות • "הלב מסרב להאמין, נקטף שושן בטרם עת" • מסע הלוויה יצא הערב בשעה 22:00 מבניין הישיבה (דיין האמת)חיים רוזנבוים
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