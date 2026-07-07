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פרסום ראשון: פרויקט המגורים של סורוצקין ברמלה - מגיע לסמינרים

חודשים אחרי הכנס הדרמטי להורי התלמידים בישיבת עטרת שלמה, פרויקט קריית הישיבה של רה"י הגרש"ב סורוצקין מגיע גם לסמינרים • 'בבלי' עם כל הפרטים בפרסום ראשון (חדשות חרדים)

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מבזקים נוספים

20:35

מנהל הוועדה המצרית בעזה חוסל בתקיפה ישראלית

מחמד אלוחידי, מנהל הוועדה המצרית בעזה ובכיר בתנועת הפת"ח, חוסל בתקיפה ישראלית על ג'יפ בשכונת צברה בעיר עזה. בתקיפה נהרגו שלושה בסך הכל. מקורות עזתיים מדווחים כי מספר ההרוגים ברצועה מתקיפות צה"ל מאז שעות הבוקר הגיע לשישה.

קובי אטינגר
20:26

קטנה, קוצנית ונראית כמו דרקון: הלטאה שיורה דם מהעיניים על האויבים

היא קטנה, קוצנית ונראית כמו דרקון כיס. אבל כשהיא מרגישה שסכנה מתקרבת, ה-Texas Horned Lizard שולפת את אחד ממנגנוני ההגנה המוזרים ביותר בעולם החי: ירי של דם מאזור העיניים | זה נשמע כמו אגדה, אבל זו ביולוגיה אמיתית לגמרי (בעולם)

יעל סתיו
20:20

הגנת קייב קורסת: עשרות הרוגים במתקפת ענק רוסית על אוקראינה

מתקפת ענק של טילים בליסטיים, היפרסוניים ומאות רחפנים היכתה בבירת אוקראינה; מערכות ההגנה כשלו ביירוט האיומים הקטלניים ביותר. זלנסקי קורא לנאט"ו לפעולה מיידית: "העולם לא מוכן לטרור בליסטי" (בעולם) 

אבישי לוי
20:19

רבה של אלעד חיזק את בני התורה וחשף את הקנאה של מנכ"ל בית האבות בציבור החרדי

במהלך שיעורו השבועי של רבה של אלעד הגאון רבי מרדכי מלכא, נשא  דברים חוצבי להבות לחיזוקם של בני התורה המתמודדים עם תקופת המעצרים | בנאומו, חשף הרב: מדוע פרץ ראש ישיבת 'פורת יוסף' בבכי תמרורים בעיצומו של מעמד הנחת אבן הפינה לישיבה בעיר העתיקה, ומה הקשר למנכ"ל בית אבות חילוני שנותר פעור פה? | צפו  (חרדים)

חיים רוזנבוים
20:18

רוכב אופנוע בן 50 נפצע בינוני בתאונה בתל אביב

רוכב אופנוע כבן 50 נפצע הערב (19:50) במהלך רכיבה ברחוב לח"י בתל אביב-יפו. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים שיבא בתל השומר במצב בינוני, עם חבלות בראש ובגב.

קובי רוזן
20:11

כבש את המגרש: הרובוט שנכנס להיסטוריה במונדיאל 2026

מהמעבדה למרכז הבמה העולמי - הרובוט ההומנואידי של בוסטון דיינמיקס סיפק את כדור המשחק לעיני מיליונים והפך לסמל החזון החדש של יונדאי בעולם הרובוטיקה (טכנולוגיה)

כיכר השבת
20:09

נתניהו בביקורת חריגה על טראמפ - ב-CNN: "ארדואן הוא חבר של טראמפ - לא של ארה"ב"

ראש הממשלה בנימין נתניהו העניק הערב ראיון לרשת CNN בזמן שנשיא ארה"ב שוהה באנקרה ונפגש עם נשיא טורקיה | נתניהו אמר בראיון כי למרות "הידידות המופלגת" בין טראמפ לארדואן, האחרון אינו ידידה של ארה"ב (מדיני) 

ישראל גראדווהל
19:39

נקטף בטרם עת; הלם ותדהמה בחב"ד, הבחור זיו משה שולמן ע"ה התמוטט בחצר ונפטר

אבל כבד בחב"ד: הבחור החשוב זיו משה שולמן ע"ה, שקדן עצום ואהוב על חבריו, נפטר בדמי ימיו לאחר שקיבל דום לב פתאומי בישיבה ברחובות • "הלב מסרב להאמין, נקטף שושן בטרם עת" • מסע הלוויה יצא הערב בשעה 22:00 מבניין הישיבה (דיין האמת)

חיים רוזנבוים
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