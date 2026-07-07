היא קטנה, קוצנית ונראית כמו דרקון כיס. אבל כשהיא מרגישה שסכנה מתקרבת, ה-Texas Horned Lizard שולפת את אחד ממנגנוני ההגנה המוזרים ביותר בעולם החי: ירי של דם מאזור העיניים | זה נשמע כמו אגדה, אבל זו ביולוגיה אמיתית לגמרי (בעולם)

יעל סתיו