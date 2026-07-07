קטנה, קוצנית ונראית כמו דרקון: הלטאה שיורה דם מהעיניים על האויבים

במהלך שיעורו השבועי של רבה של אלעד הגאון רבי מרדכי מלכא, נשא דברים חוצבי להבות לחיזוקם של בני התורה המתמודדים עם תקופת המעצרים | בנאומו, חשף הרב: מדוע פרץ ראש ישיבת 'פורת יוסף' בבכי תמרורים בעיצומו של מעמד הנחת אבן הפינה לישיבה בעיר העתיקה, ומה הקשר למנכ"ל בית אבות חילוני שנותר פעור פה? | צפו (חרדים)

חיים רוזנבוים