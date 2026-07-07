מתקשים ללמוד שפה חדשה? המחקר שישנה את כל מה שחשבתם

צה"ל יקיים מחר (יום ד') בשעות הבוקר תרגיל צבאי ברמת הגולן. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי רכב, וישמעו הדי פיצוצים באזור. צה"ל הבהיר כי אין מדובר באירוע ביטחוני, ובמקרה של אירוע אמיתי התושבים יעודכנו על ידי כוחות הביטחון.

ב. ניסני