כיכר השבת
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ילד בן 12 נפצע בינוני בתאונת דרכים במסעדה

ילד כבן 12 נפצע הערב (21:21) לאחר שנפגע מרכב בזמן רכיבה על אופניים במסעדה שבמרחב ירדן. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים זיו במצב בינוני, עם חבלות בראש ובצוואר.

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מבזקים נוספים

22:52

צה"ל יערוך מחר תרגיל צבאי ברמת הגולן

צה"ל יקיים מחר (יום ד') בשעות הבוקר תרגיל צבאי ברמת הגולן. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי רכב, וישמעו הדי פיצוצים באזור. צה"ל הבהיר כי אין מדובר באירוע ביטחוני, ובמקרה של אירוע אמיתי התושבים יעודכנו על ידי כוחות הביטחון.

ב. ניסני
22:21

ההפגנה הלילית: חסימות ומדורות בציר בר אילן בירושלים | תיעוד מהמקום 

ההפגנה הלילית נגד עבודות הרכבת הקלה בירושלים: מפגינים מנסים לחסום לסירוגין צירי תנועה באזור בר אילן ומבעירים עצים על הכביש | המשטרה הכריזה על הפרת סדר וכוחות משטרה ומג״ב פועלים לפינוי הצירים | צפו בתיעודים מהמקום (חרדים)

קובי ישראל
22:20

דרמטי: אחרי רצף התקריות בהורמוז, ארה"ב מחדשת עיצומים על הנפט האיראני

המזרח התיכון לקראת פיצוץ? ארצות הברית החליטה לבטל את הרישיון שאפשר את מכירת הנפט האיראני, בעקבות תקיפה של לפחות שלוש מכליות באזור מצר הורמוז תוך פחות מיממה (בעולם)

יוסי נכטיגל
22:06

בעקבות פניית ״כיכר השבת״: דרישה לעצור את הפיכת משכן הכנסת לזירת פריימריז

אחרי שנאור נרקיס צילם סרטון בחדר סיעת ש״ס וחילק חומרי תעמולה בכנסת, ושבוע לאחר תקרית דומה של מתמודדת בפריימריז של ״הדמוקרטים״, ״כיכר השבת״ פנה לארגון ״בצלמו״ | בעקבות הפנייה שיגר הארגון מכתב לקצין הכנסת וליו״ר הכנסת בדרישה לנקוט צעדים נגד המתמודדים ולאסור את כניסתם (כנסת)

קובי ישראל
21:53

דיווח: ארה"ב מחדשת את הסנקציות על הנפט האיראני

21:49

החשש בישראל: זה הסיבה שנתניהו יצא למאבק מול ההתעצמות של טורקיה

בנוסף על הדאגה בישראל ממכירת מטוסי ה-F-35 המתקדמים לטורקיה, בישראל חושששים עוד מהאפשרות שטורקיה תציב מכ"מים מתקדמים בסוריה - מהלך שעלול להגביל את חופש הפעולה של חיל האוויר בכל הנוגע לטיסות לאיראן (מדיני)

יוסי נכטיגל
21:35

החוק שיחזיר הטבה של 100 מיליון שקל ללומדי התורה? האזהרה בדיון בכנסת

יום דיונים ארוך בחוק יסוד לימוד תורה הסתיים ללא הכרעה: היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה הזהירו מחוסר בהירות בנוסח ומהשלכות אפשריות על תקציבים והטבות, ובהן הנחה בדמי הביטוח הלאומי ללומדי ישיבות בעלות המוערכת בכ־100 מיליון שקלים בשנה (כנסת)

קובי ישראל
21:25

לה-פן מודיעה: "אני אתמודד לנשיאות צרפת - ואערער לעליון"

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