צה"ל יקיים מחר (יום ד') בשעות הבוקר תרגיל צבאי ברמת הגולן. במהלך התרגיל צפויה תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי רכב, וישמעו הדי פיצוצים באזור. צה"ל הבהיר כי אין מדובר באירוע ביטחוני, ובמקרה של אירוע אמיתי התושבים יעודכנו על ידי כוחות הביטחון.ב. ניסני
ההפגנה הלילית נגד עבודות הרכבת הקלה בירושלים: מפגינים מנסים לחסום לסירוגין צירי תנועה באזור בר אילן ומבעירים עצים על הכביש | המשטרה הכריזה על הפרת סדר וכוחות משטרה ומג״ב פועלים לפינוי הצירים | צפו בתיעודים מהמקום (חרדים)קובי ישראל
המזרח התיכון לקראת פיצוץ? ארצות הברית החליטה לבטל את הרישיון שאפשר את מכירת הנפט האיראני, בעקבות תקיפה של לפחות שלוש מכליות באזור מצר הורמוז תוך פחות מיממה (בעולם)יוסי נכטיגל
ילד כבן 12 נפצע הערב (21:21) לאחר שנפגע מרכב בזמן רכיבה על אופניים במסעדה שבמרחב ירדן. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים זיו במצב בינוני, עם חבלות בראש ובצוואר.קובי רוזן
בנוסף על הדאגה בישראל ממכירת מטוסי ה-F-35 המתקדמים לטורקיה, בישראל חושששים עוד מהאפשרות שטורקיה תציב מכ"מים מתקדמים בסוריה - מהלך שעלול להגביל את חופש הפעולה של חיל האוויר בכל הנוגע לטיסות לאיראן (מדיני)יוסי נכטיגל
יום דיונים ארוך בחוק יסוד לימוד תורה הסתיים ללא הכרעה: היועצים המשפטיים של משרדי הממשלה הזהירו מחוסר בהירות בנוסח ומהשלכות אפשריות על תקציבים והטבות, ובהן הנחה בדמי הביטוח הלאומי ללומדי ישיבות בעלות המוערכת בכ־100 מיליון שקלים בשנה (כנסת)קובי ישראל
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