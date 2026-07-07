צה"ל יערוך מחר תרגיל צבאי ברמת הגולן

אחרי שנאור נרקיס צילם סרטון בחדר סיעת ש״ס וחילק חומרי תעמולה בכנסת, ושבוע לאחר תקרית דומה של מתמודדת בפריימריז של ״הדמוקרטים״, ״כיכר השבת״ פנה לארגון ״בצלמו״ | בעקבות הפנייה שיגר הארגון מכתב לקצין הכנסת וליו״ר הכנסת בדרישה לנקוט צעדים נגד המתמודדים ולאסור את כניסתם (כנסת)

קובי ישראל